Очистные сооружения обновят в Лабинске

Модернизацию в муниципалитете проведут в рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Нынешние сооружения изношены, не справляются с объемами, отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. По его словам, госэкспертиза уже одобрила план реконструкции.

«Провести модернизацию планируем до конца 2026 года. Уже определили компанию-подрядчика, которая выполнит эти работы», ― цитирует Шапошника пресс-служба администрации Краснодарского края.

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