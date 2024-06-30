Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Очередь растет: более 700 машин стоит перед Крымским мостом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ochered-rastet-bolee-700-mashin-stoit-pered-krymskim-mostom
Очередь растет: более 700 машин стоит перед Крымским мостом
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань»

Автомобильный затор образовался с утра 30 июня на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.

По данным на 11:00, в очереди стоят 728 транспортных средств. Ожидание проезда КПП составляет около трех часов.

«Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — сообщили в канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

Читайте также: более 26,4 млн автомобилей проехало за 6 лет по Крымскому мосту.

Поделиться:
Поделиться
Прямой эфир
Мы в соцсетях