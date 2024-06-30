Очередь растет: более 700 машин стоит перед Крымским мостом
Общество
30.06.2024 11:20
Автомобильный затор образовался с утра 30 июня на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.
По данным на 11:00, в очереди стоят 728 транспортных средств. Ожидание проезда КПП составляет около трех часов.
«Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — сообщили в канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
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