Очередь растет: более 700 машин стоит перед Крымским мостом

Автомобильный затор образовался с утра 30 июня на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.

По данным на 11:00, в очереди стоят 728 транспортных средств. Ожидание проезда КПП составляет около трех часов.

«Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — сообщили в канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

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