Обязательный минимальный оклад не ниже МРОТ могут установить в России

Соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу депутаты. Они предлагают сделать обязательным правилом, чтобы оклады у рабочих в стране были не ниже минимального размера оплаты труда без учета надбавок и премий.

Для этого авторы инициативы предлагают внести изменения Трудовой кодекс РФ. Парламентарии подчеркнули, что минимальный оклад обязательно должен быть не ниже МРОТ у тех, кто полностью отработал необходимую норму.

В 2024 году минимальный размер оплаты труда в России установили на уровне 19,2 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

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