Обвиняемый в разбое мужчина отсидит два года за оскорбление судьи в Сочи

Хостинский районный суд курорта признал 27-летнего мужчину виновным в оскорблении представителя фемиды.

Установили, что 29 мая 2024 года злоумышленник, являясь фигурантом уголовного дела о разбойном нападении, во время заседания оскорбил судью. При этом мужчина использовал нецензурную лексику.

Учитывая неотбытое наказание, обвиняемого приговорили к 2 годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Мужчину также оштрафовали на 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратура Краснодарского края.

Читайте также: против стендап-комика из Ейска возбудили дело за оскорбление участника СВО. Информация о том, что стендапер Артемий Останин во время выступления, которое снимали в Москве, высмеял бойца спецоперации появилась в ряде СМИ вечером 15 марта.

На опубликованных кадрах комик из Ейска говорит, что в метро на него наехала «культяпковозка». Далее, рассказывая об инциденте, называет столкнувшегося с ним человека «скейтером без ног», который «подорвался на мине». Помимо этого, в своем выступлении Останин использует в адрес инвалида нецензурную лексику.

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