Обвинение в Армавире просит 7–10 лет для участников погрома аэропорта Махачкалы

На Кубани в Армавирском городском суде прошло судебное заседание в отношении пяти жителей Республики Дагестан, обвиняемых по уголовному делу о беспорядках в аэропорту на почве национальной и религиозной ненависти и вражды.

Речь идет о беспорядках, произошедших осенью 2023 года. Тогда толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, чтобы атаковать прилетевший из Израиля самолет.

Судебный процесс в отношении жителей Дагестана решили перенести в другой регион из-за опасений о возможном давлении на суд со стороны обвиняемых.

По итогам расследования установили, что 29 октября 2023 года обвиняемые в аэропорту Уйташ присоединились к массовым беспорядкам, которые сопровождались насилием и уничтожением имущества (ч. 2 ст. 212 УК РФ), отказываясь выполнять законные требования полицейских. Кроме того, одного из участников обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

В ходе прений сторон гособвинитель предложил назначить подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 7 до 10 лет, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Вскоре суды в Краснодарском крае и на Ставрополье начнут рассматривать другие уголовные дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Так, Усть-Лабинский районный суд 23 июля рассмотрит продление меры пресечения восьми жителям Дагестана, обвиняемым в участии в этих беспорядках.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пятеро обвиняемых находились среди 136 участников беспорядков, личности которых получилось установить. При столкновении с толпой пострадали 23 сотрудника полиции, общий причиненный аэропорту ущерб превысил 24,7 млн рублей.