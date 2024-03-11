Общественники проверили готовность 412 избирательных участков на Кубани

Выборочную проверку помещений избирательных участков в Краснодарском крае провели общественные штабы по наблюдению за реализацией избирательных прав граждан в муниципалитетах Кубани.

Члены штабов выборочно посетили избирательные участки в городах, районных центрах и в малых населенных пунктах. Общественники проверяли доступность помещения для маломобильных граждан, состояние прилегающей территории (наличие остановок общественного транспорта, состояние подъездных путей, освещенность), наличие графика работы участковой избирательной комиссии и информации о месте ее нахождения, места размещения агитационных материалов и информации о кандидатах.

«Мы находимся на избирательном участке в помещении спортивного комплекса. Он оборудован пандусами и кнопками для вызова персонала, достаточно освещен. Внутри он полностью оборудован и оформлен: есть график работы УИК, в доступе размещена информация о кандидатах. На сегодняшний день здесь есть все», — отметила председатель Общественной палаты Кавказского района Виктория Рудоман.

«Все избирательные участки, которые мы проверили, готовы к голосованию. Помещения чистые, просторные, светлые. Они находятся под охраной, что особенно важно для сохранности бюллетеней в ночное время», — добавил председатель Общественной палаты Ейского района Олег Ивашечкин.

В Краснодарском крае в дни голосования 15, 16 и 17 марта будут работать 2 тыс. 865 избирательных участков. Краевая Общественная палата направит независимых наблюдателей на все избирательные участки региона.

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