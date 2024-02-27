Общественная палата Кубани получила «Золотой стандарт» наблюдения за выборами

Обновленный документы для наблюдателей за голосованием регионам предоставила Общественная палата России. «Золотой стандарт» — это специальные чек-листы для наблюдателей, разработанные общественниками в соответствии с законодательством страны.

Новой версией «Золотого стандарта» снабдят наблюдателей, которых Общественная палата Кубани направит на все избирательные участки региона в дни голосования по выборам президента России 15,16 и 17 марта.

«Золотой стандарт» позволяет оценивать ситуацию на каждом избирательном участке максимально объективно, потому что задает четкие критерии оценки и исключает интерпретацию фактов наблюдателем. Он предполагает детальный контроль за всеми видами и этапами голосования», — сказал заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края Владимир Коробчак.

Он добавил, что по отзывам самих общественных наблюдателей, которые уже работали по «Золотому стандарту» на прошлых выборах, это очень удобный инструмент.

Обновленный «Золотой стандарт» состоит из трех документов — чек-лист на 15 и на 16 марта, отдельный чек-лист для основного дня голосования 17 марта, когда будет подводиться подсчет голосов, и дополнительный чек-лист для общественного наблюдения в территориальных избирательных комиссиях.

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