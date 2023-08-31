Общественная палата Кубани и отделение партии «Новые люди» будут сотрудничать для контроля за выборами

Общественная палата Краснодарского края на предстоящих выборах будет сотрудничать с региональными отделениями политических партий, которые выдвинули своих кандидатов для участия в предстоящих муниципальных выборах.

Общественная палата Кубани уже подписала соглашения с региональными отделениями партий «Единая Россия», «Справедливая Россия — патриоты за правду» и «Партия Роста». Свое намерение сотрудничать с общественниками 31 августа подкрепили подписью представители реготделения партии «Новые люди».

Любовь Попова, председатель Общественной палаты Кубани, подчеркнула, что сегодня в обществе не должно быть внутренних противоречий, а контакты между институтами гражданского общества должны быть простыми и оперативными.

Как отметил член Совета регионального отделения партии Вадим Кульков, в нынешних условиях институты гражданского общества должны работать единым фронтом, чтобы предстоящие выборы прошли соблюдением прав всех участников избирательного процесса и в спокойной обстановке.

— Я надеюсь, что предстоящие выборы пройдут в спокойной обстановке, покажут хорошую явку. А общественные наблюдатели и наблюдатели от партий приложат все усилия, чтобы все прошло законно.

Стороны договорились, среди прочего, объединить усилия по контролю за выборами, обеспечить соблюдение прав всех участников избирательного процесса и конструктивное взаимодействие между наблюдателями, которых на избирательные участки направляют партии и Общественная палата.

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