Общественная палата Кубани и Крайизбирком дополнили соглашение о своем взаимодействии

Общественная палата Кубани и Крайизбирком дополнили соглашение о своем взаимодействии

Это даст больше возможностей для общественного наблюдения за выборами.

Общественная палата Кубани и Крайизбирком подписали протокол, который уточняет некоторые пункты действующего между сторонами соглашения о взаимодействии. Как отметили в ОП КК, этот документ предоставляет общественникам больше возможностей для осуществления независимого наблюдения за выборами.

Соглашение о взаимодействии между ОП КК и Крайизбиркомом действует с 2015 года. Оно определяет формат и порядок взаимодействия сторон в период выборных кампаний на Кубани. В прошлом году стороны обновили документ, чтобы он соответствовал последним изменениям российского законодательства о выборах. В частности, теперь соглашение учитывает расширенные полномочия общественников, например, направлять наблюдателей для работы в избирательных комиссиях и новые технологии наблюдения за избирательным процессом — видеотрансляцию и видеорегистрацию происходящего на избирательных участках.

Во вторник, 30 августа, в ходе расширенного заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами на Кубани ОП КК и Крайизбирком подписали протокол-дополнение к соглашению. Документ определяет порядок взаимодействия общественников с участковыми избирательными комиссиями (УИК) края и доступ к видеозаписям с избирательных участков.

Так, по запросу Общественного штаба Крайизбирком будет незамедлительно предоставлять доступ к видеозаписям с избирательных участков. Эти материалы позволят общественникам проводить качественную проверку сообщений об инцидентах на участках, которые будут поступать от общественных наблюдателей, на горячую линию ОП КК и из других источников.

В дни голосования представители Центра общественного наблюдения, который создан на базе ОП КК, смогут напрямую взаимодействовать с председателями, замами председателей и секретарями УИКов. Это позволит сократить время на запрос и уточнение информации, на проверку фактов по жалобам.

Со своей стороны Общественная палата Краснодарского края обязуется принять все необходимые меры для защиты информации конфиденциального характера.