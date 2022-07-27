Общественная палата Краснодарского края открыла горячую линию по правам избирателей

Общественная палата Краснодарского края открыла горячую линию по правам избирателей

В ОП КК открыта горячая линия по вопросам соблюдения избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания края и руководителей нескольких муниципалитетов.

Об этом рассказала Любовь Попова, председатель Общественной палаты Краснодарского края на расширенном заседании штаба. Оно прошло 26 июля. Тема заседания — «Мотивационные аспекты участия граждан в избирательных процессах».

Члены штаба обсудили реализацию общественного контроля в ходе избирательной кампании текущего года. На сегодняшний день списки кандидатов подали четыре политические партии: КПРФ, Новые люди, Справедливая Россия, Единая Россия.

Общественной палатой региона начат прием заявлений от желающих стать независимыми общественными наблюдателями на предстоящем в сентябре многодневном голосовании. Последний день приема заявлений — 15 августа. В этом году планируется направить на 2 тыс. 850 избирательных участков края наблюдателей, а также в 61 территориальную избирательную комиссию.

— Напоминаю, что принципы работы общественных наблюдателей существенно отличаются от работы наблюдателей от партий и кандидатов, — говорит Любовь Попова, председатель ОП КК. — Общественные наблюдатели представляют интересы всех участников избирательного процесса, и, как представители общественных объединений, работают только на безвозмездной основе. «Горячая линия» по вопросам соблюдения избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов будет работать с 26 июля по 12 сентября включительно. Телефон горячей линии 8-800-550-02-90.

Об актуальных задачах электоральных экспертов и общественных наблюдателей рассказал руководитель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

— Наша общая задача — создание равных условий для политических партий, кандидатов, и других участников выборов. Приоритетом является и контроль за соблюдением свободного волеизъявления избирателей, — подчеркнул Александр Брод. — Наблюдатели будут призваны содействовать разрешению возможных проблемных ситуаций с точки зрения закона, а также немедленно обращать внимание на них вышестоящие комиссии.

Эксперты отмечают, уже на этапе выдвижения заметен высокий уровень политической конкуренции и широкий спектр политического предложения. В условиях сложной внешнеполитической обстановки российская политическая, электоральная и партийная системы демонстрируют устойчивость и значительный запас прочности как политической, так и партийной системы страны. Несомненно, что для повышения уровня мотивации для участия в избирательных процессах необходим доверительный диалог между властью и избирателями.