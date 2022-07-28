Общественная палата Краснодара отметила пятилетний юбилей
Общество
28.07.2022 21:08
Общественная палата была создана при поддержке главы города.
За это время было реализовано много социальных проектов и инициатив. Например, палата поддержала больше сотни многодетных семей, а во время пандемии активно сотрудничала с волонтерским движением «МыВместе».
«Это авторитетная и значимая площадка для диалога между жителями города Краснодара, между общественниками и властью. Ключевое слово — диалог. Это когда обе стороны слышат друг друга и могут найти правильное решение», — сказал первый заместитель главы Краснодара Максим Слюсарев.
На заседании отчитались о проделанной работе за минувший год и наградили лучших общественников.
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