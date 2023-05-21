Общегородской крестный ход провели в Краснодаре

Крестный ход прошел 21 мая, его приурочили ко дню памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, а также в поддержку всех участников специальной военной операции.

Перед крестным ходом в Свято-Екатерининском кафедральном соборе прошла божественная литургия. Ее провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Затем крестный ход прошел по улицам кубанской столицы от Свято-Екатерининского кафедрального собора до Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского, где провели молебен о победе русского воинства.

По словам вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, сейчас российская армия нуждается в духовной поддержке.

«Сегодня наши воины, в том числе казаки, самоотверженно выполняют боевые задачи на передовой, сражаясь за наше Отечество, православную веру и национальную идентичность. На протяжении столетий вера православная была и остается живительным источником формирования культуры и духовного облика кубанских казаков, их нравственных ценностей, менталитета и самосознания», — сказал атаман Кубанского казачьего войска.

Из Свято-Вознесенского храма станицы Пластуновской в Краснодар привезли чудотворный образ Божией Матери Владимирской, которая является одной из самых чтимых чудотворных икон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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