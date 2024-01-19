Обращений к медикам после крещенских купаний в Краснодаре не поступало

В прошлом году после окунаний в холодную воду самочувствие резко ухудшилось сразу у нескольких человек. У одного началось сильное головокружение, у второго — аллергия на холод, а третьего — головная боль.

«В этом году Крещение для службы скорой помощи краевой БСМП выдалось спокойным», — говорится в сообщении Краснодарской БСМП.

В этом году от жителей Краснодара, окунувшихся в холодную воду, не поступило ни одного обращения к медикам.

В краевой столице в ночь на 19 января организовали 12 мест для крещенский окунаний: три на открытой воде и девять в купелях храмов. Везде дежурили спасатели, медики и полицейские.

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