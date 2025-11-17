Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Оборот предприятий потребительской сферы Кубани достиг 5,1 трлн рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/oborot-predpriyatij-potrebitelskoj-sfery-kubani-dostig-5-1-trln-rublej
Оборот предприятий потребительской сферы Кубани достиг 5,1 трлн рублей
Фото t.me/dps_kk

За 9 месяцев текущего года потребсфера Краснодарского края увеличила оборот на 3,8% в сравнении аналогичным периодом 2024 года. 

Порядка 2,5 трлн рублей оборота обеспечила оптовая торговля, 2,4 трлн рублей — розничная, 131,4 млрд — предприятия бытового обслуживания и 131,8 млрд — заведения общественного питания. 

Таким образом, потребсфера Кубани увеличила оборот на 187,6 млрд и достигла 5,1 трлн рублей.

«Достигнутые показатели — это результат слаженной работы бизнеса и власти, нацеленной на устойчивое развитие региона», — отметил и. о. руководителя департамента потребительской сферы Кубани Роман Куринный. 

Он добавил, что рост потребсферы благоприятно сказывается не только на экономике региона, но и на качестве жизни местных жителей, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы Краснодарского края. 

Читайте также: предприятия потребительской сферы Кубани перечислили в бюджет 75,1 млрд рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях