Оборот предприятий потребительской сферы Кубани достиг 5,1 трлн рублей

За 9 месяцев текущего года потребсфера Краснодарского края увеличила оборот на 3,8% в сравнении аналогичным периодом 2024 года.

Порядка 2,5 трлн рублей оборота обеспечила оптовая торговля, 2,4 трлн рублей — розничная, 131,4 млрд — предприятия бытового обслуживания и 131,8 млрд — заведения общественного питания.

Таким образом, потребсфера Кубани увеличила оборот на 187,6 млрд и достигла 5,1 трлн рублей.

«Достигнутые показатели — это результат слаженной работы бизнеса и власти, нацеленной на устойчивое развитие региона», — отметил и. о. руководителя департамента потребительской сферы Кубани Роман Куринный.

Он добавил, что рост потребсферы благоприятно сказывается не только на экономике региона, но и на качестве жизни местных жителей, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы Краснодарского края.

