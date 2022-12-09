Обновленный мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне открыли в Тбилисском районе
Общество
09.12.2022 17:24
Церемонию открытия обновленного после капремонта мемориала в станице Ловлинской приурочили ко Дню Героев Отечества, который в России ежегодно отмечают 9 декабря.
Мемориал обновили при помощи одного из предприятий Тбилисского района. Также благоустроили и прилегающую к мемориалу территорию за счет выигранных поселением в краевом конкурсе по отбору местных инициатив средств.
На торжественном мероприятии в станице Ловлинской присутствовали глава района Евгений Ильин, помощник прокурора Виктор Погребняк, а также чиновники, ветераны, казаки, общественники, ученики местной школы и станичники.
Право зажечь огонь памяти предоставили ветерану Великой Отечественной войны Алексею Демьяновскому и юнармейцам школы № 15, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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