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Обновленный мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне открыли в Тбилисском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/obnovlennyj-memorialnyj-kompleks-pogibshim-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-otkryli-tbilisskom-rajone
Обновленный мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне открыли в Тбилисском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Церемонию открытия обновленного после капремонта мемориала в станице Ловлинской приурочили ко Дню Героев Отечества, который в России ежегодно отмечают 9 декабря.

Мемориал обновили при помощи одного из предприятий Тбилисского района. Также благоустроили и прилегающую к мемориалу территорию за счет выигранных поселением в краевом конкурсе по отбору местных инициатив средств.

На торжественном мероприятии в станице Ловлинской присутствовали глава района Евгений Ильин, помощник прокурора Виктор Погребняк, а также чиновники, ветераны, казаки, общественники, ученики местной школы и станичники.

Право зажечь огонь памяти предоставили ветерану Великой Отечественной войны Алексею Демьяновскому и юнармейцам школы № 15, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в честь Дня Героев Отечества у мемориальной арки в Краснодаре возложили цветы.

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