Обманувших покупателей на 60 млн рублей продавцов несуществующего сахара будут судить на Кубани

В полиции Белореченского района завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении 36-летнего местного жителя и его 33-летней супруги.

По данным следствия, обвиняемые разместили в интернете объявление о продаже сахара оптом. При этом сахара у злоумышленников не было. На объявление откликнулся предприниматель из Краснодара, который перевел аферистам предоплату. Получив деньги, злоумышленники скрылись.

Таким же образом они обманули еще 4 предпринимателей из Анапы, Краснодара, Хабаровска и Киргизии. Ущерб превысил 60 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Расследование завершили, материалы дела направили в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.