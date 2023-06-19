Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Обломок острой куриной кости вытащили врачи ККБ № 2 из пищевода пациента

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/oblomok-ostroj-kurinoj-kosti-vytashhili-vrachi-kkb-2-iz-pishhevoda-patsienta?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Обломок острой куриной кости вытащили врачи ККБ № 2 из пищевода пациента
Фото t.me/kkb2krasnodar

Мужчина подавился куриной костью во время еды, но обратился в больницу, когда состояние ухудшилось.

Врачи выявили у пациента вклиненное инородное тело в стенку пищевода. Кость извлекли при помощи эндоскопических щипцов, мужчине установили назоинтестинальный зонд для предотвращения контакта пищи с поврежденной слизистой.

«Спустя четыре дня пациента благополучно выписан и может продолжать свою повседневную жизнь. Эта история подчеркивает важность своевременного обращения за медицинской помощью и профессионализм наших специалистов. Мы рады, что пациенту удалось решить проблему и вернуться к полноценной жизни», — сообщает пресс-служба Краевой клинической больницы в Telegram.

Читайте также: 100 приступов в сутки — хирурги спасли четырехлетнюю девочку с эпилепсией.

Статьи
Топ-5 домашних растений, которые таят в себе опасность
Топ-5 домашних растений, которые таят в себе опасность
Каштаны: в чем польза и кому нельзя
Каштаны: в чем польза и кому нельзя
Три чая, чтобы успокоить нервы
Три чая, чтобы успокоить нервы
Защитить сосуды: диетолог рассказал, какие продукты помогают снизить холестерин
Защитить сосуды: диетолог рассказал, какие продукты помогают снизить холестерин
10 интересных фактов о безалкогольном пиве
10 интересных фактов о безалкогольном пиве
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях