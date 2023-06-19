Обломок острой куриной кости вытащили врачи ККБ № 2 из пищевода пациента

Мужчина подавился куриной костью во время еды, но обратился в больницу, когда состояние ухудшилось.

Врачи выявили у пациента вклиненное инородное тело в стенку пищевода. Кость извлекли при помощи эндоскопических щипцов, мужчине установили назоинтестинальный зонд для предотвращения контакта пищи с поврежденной слизистой.

«Спустя четыре дня пациента благополучно выписан и может продолжать свою повседневную жизнь. Эта история подчеркивает важность своевременного обращения за медицинской помощью и профессионализм наших специалистов. Мы рады, что пациенту удалось решить проблему и вернуться к полноценной жизни», — сообщает пресс-служба Краевой клинической больницы в Telegram.

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