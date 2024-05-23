Обещавшего изменить приговор за взятку адвоката посадили на 6,5 лет на Кубани

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В мае суд вынес приговор в отношении адвоката адвокатской палаты Краснодарского края, которого обвиняли в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, 24 мая 2021 года к адвокату за юридической помощью обратился мужчина, в отношении которого в полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Во время встречи он сказал адвокату и его знакомому о том, что скрывается от следствия и объявлен в розыск.

Адвокат согласился представлять его интересы и сказал, что у него есть связи в полиции и в суде. Злоумышленник предложил решить вопрос о переквалификации дела на менее тяжкую статью УК РФ, по которой фигуранту дела не будет грозить лишение свободы. Он предложил передать через него 2 млн рублей якобы для полиции и судьи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина согласился, но сообщил о предложении адвоката в следственное управление СКР по краю. После этого 1 июня 2021 года мужчина встретился с подельником адвоката в Новороссийске и передал всю сумму. После этого злоумышленников задержали.

Возбудили уголовное дело. Суд назначил обвиняемому 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и запретил ему на 2 года заниматься адвокатской деятельностью. Уголовное дело в отношении сообщника адвоката расследуют отдельно.

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