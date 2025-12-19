Объем продаж средств от похмелья в Краснодарском крае вырос на 97%

В 2025 году в регионе продали более 199,2 тыс. упаковок препаратов, что на 98,1 тыс. больше в сравнении с прошлым годом.

Как сообщили аналитики DSM Group, в 2024 году в Краснодарском крае приобрели 101,1 тыс. упаковок средств от похмелья, что на 97% меньше, чем за аналогичный период текущего года.

Всего за девять месяцев 2025 года жители Кубани потратили на препараты более 64,5 млн рублей. В прошлом году показатель составлял 34 млн рублей.

В настоящее время средняя стоимость упаковки средства от похмелья снизилась до 324 рублей. В прошлом году она составляла 337 рублей, сообщает «Ъ-Кубань».

