Об опасности прогулок по строящейся набережной предупредили в мэрии Анапы

Ведущиеся берегоукрепительные работы на участке морского побережья от отеля «Утесов» в направлении Лысой горы могут быть опасны для жизни людей, проникающих за ограду стройплощадки, предупредила в своих соцсетях администрация города-курорта.

На этой неделе муниципалитет начал строить еще одну часть каменной набережной для прогулок вдоль моря. На территории стройплощадки ведутся активные работы, в том числе с помощью тяжелой техники.

И все же, несмотря на выставленные предупреждающие щиты, а также установленное поперек береговой линии ограждение, неосторожные жители Анапы и гости города преодолевают забор и рискуют жизнями себя и своих близких. Причем часть отдыхающих на пляже берут с собой и детей.

«Уважаемые жители и гости Анапы, убедительная просьба отказаться от опасного и бессмысленного риска! Выбирайте для прогулок другие участки берега. Пренебрежение элементарными мерами безопасности может стоить жизни», — говорится в сообщении.

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