Нужно быть мудрее: кубанские казаки поделились секретами создания крепкой семьи

В День любви, семьи и верности в Краснодаре прошла встреча вице-губернатора Краснодарского края, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова с семьями казаков. Им вручили цветы и подарочные сертификаты на поездку на море.

История праздника напрямую связанна со святыми Петром и Февронией Муромских, которые считаются покровителями семьи. В России отмечают этот день с 2008 года. Супружеская жизнь Муромских до сих пор служит примером истиной любви.

«Президент правильное решение принял — сделал такой семейный праздник. Потому что ценности, которые закладываются в этот праздник и в каждую семью, важны для нас. Нужно этот праздник отмечать», — говорит заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

В семье Гетманских четверо детей: старшей дочке — 13 лет, самому младшему ребенку — 3 недели. Воспитывают детей по казачьим канонам.

«Стараемся хранить культурные традиции, чтобы дети были носителями этого культурного кода. Одна из традиций казачества — традиция куначества, добрососедства, добрососедского проживания с другими народами», — рассказывает семья казаков Сергей и Валерия Гетманские.

Татьяна Тарасова со своим мужем в браке 42 года. У них трое детей и шестеро внуков. По словам женщины, правила для создания крепкой семьи просты, но далеко не каждый может их придерживаться.

«Нужно быть мудрее, немножко сдержаннее, где-то уступить мужчине. У нас семья на этом строится. Где-то я промолчала, где-то — он промолчал, где-то — сели вместе и поговорили. Было все в жизни, и трудности были, и через все прошли», — делится жена казака Татьяна Тарасова.