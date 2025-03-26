Нуне Асатрян и Анастасия Шамонова: не мы выбрали бокс, а бокс — нас

Гости программы «Хорошее утро» — чемпионки мира по боксу среди женщин Нуне Асатрян и Анастасия Шамонова.

Кубанские спортсменки стали чемпионками мира по боксу 2025 года. Этот титул они завоевали на чемпионате мира Международной ассоциации бокса среди женщин, который прошел в сербском городе Нише.

В студии «Хорошего утра» девушки рассказали, с какого возраста они занимаются боксом, почему выбрали этот вид спорта, как прошла подготовка к чемпионату, а также как приняли россиянок в Нише.