Новым прокурором Геленджика назначен Юрий Шестаков

В администрации Геленджика прошла встреча прокурора Краснодарского края Сергея Табельского, в ходе которой он представил главе города-курорта Алексею Богодистову нового прокурора Геленджика — Юрия Шестакова.

Алексей Богодистов отметил профессионализм Юрия Шестакова, который 20 лет служит в органах прокуратуры. Новый прокурор города-курорта работал следователем в Челябинской области, а затем занимал ответственные должности в надзорных подразделениях прокуратуры Севастополя и Брянска.

«Уверен, его знания и опыт послужат дальнейшему укреплению законности в нашем городе», — написал Алексей Богодистов в Telegram.

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