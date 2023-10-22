Новым приложением «Госуслуги.Дом» воспользовались уже более 30 тыс. кубанцев

Платформа создана для решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Через приложение можно оперативно подавать показания приборов учета и оплачивать счета за коммунальные услуги. Сервисом уже пользуются более 500 тысяч человек. Среди них свыше 30 тыс. – жители Краснодарского края.

Авторизоваться в приложении «Госуслуги.Дом» можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. После этого сведения о недвижимости загружаются автоматически. А при отсутствии информации необходимо вписать данные самостоятельно и направить заявку в мобильном приложении. После рассмотрения они отобразятся в личном кабинете пользователя.

Программа разработана на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Приложение можно бесплатно скачать во всех популярных магазинах: RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.