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Новым главным архитектором Анапы стал 27-летний Василий Попов

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/novym-glavnym-arhitektorom-anapy-stal-27-letnij-vasilij-popov
Новым главным архитектором Анапы стал 27-летний Василий Попов
Фото пресс-службы администрации Анапы

О его назначении на эту должность стало официально известно 24 марта. В прошлом году Попов вошел в число победителей кадрового конкурса «Лидеры Кубани».

Ранее 27-летний Василий Попов работал главным архитектором Татищевского района Саратовской области и ведущим архитектором в Центре социального и инновационного развития «Анапа». Кроме того, он входил Топ-100 молодых архитекторов России и принимал участие в федеральной программе «Архитекторы.РФ».

Попов имеет два высших образования. Одно из них он получил в Саратовском государственном техническом университете, а второе в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предыдущим главным архитектором Анапы была Карина Бронникова. Она вступила в эту должность с октября 2020 года.

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