Новый военно-патриотический центр в Краснодаре осмотрел Вениамин Кондратьев

Главе региона показали полигон для беспилотников, стрелковую галерею и закрытый интерактивный тир, «партизанскую деревню».

«На Кубани растет достойное поколение, которое любит свое Отечество. В новом центре будем готовить защитников Родины. Будут проходить сборы. Можно учиться стрельбе, прыжкам с парашютом, проходить полосы препятствий», — сказал Вениамин Кондратьев во время визита.

Заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Владимир Кочетков отметил, что воспитание молодежи в духе патриотизма всегда актуально.

«Особенно в период специальной военной операции. Когда мы едины — мы сильны», — сказал он.

Курсанты и школьники уже проводят в центре первые тренировки по скалолазанию и занятия самбо. Также глава региона побывал в кабинетах самоподготовки и военной истории. Везде идут занятия. В кабинете тактической подготовки кадеты Туапсинского морского корпуса отрабатывают навыки управления мотострелковым отделением во время наступления.

«Наша страна – великая военная и морская держава. Такой ее сделали наши предки. Вы – потомки народа-победителя. Учитесь, впитывайте в себя знания, чтобы сохранить славные традиции», — обратился к курсантам губернатор.

Также Вениамин Кондратьев осмотрел уголок памяти генерала армии Виктора Казанцева, с которым был лично знаком.

«Президент высоко ценил его заслуги и присвоил самое высокое звание Героя России. Об этом надо рассказывать. Молодежь должна увидеть путь генерала», — цитирует губернатора пресс служба администрации Краснодарского края.

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