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Новый статус «ветеран военной журналистики» может появиться в России

Политика
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Новый статус «ветеран военной журналистики» может появиться в России
Фото Дмитрия Рогулина/ТАСС

Проект разрабатывает Союз журналистов России совместно с Минцифры РФ. Об этом 30 марта журналистам рассказал глава СЖР Владимир Соловьев.

«Мы разрабатываем новый статус для военкоров, потому что «участник боевых действий» все-таки для журналистов не подходит. Журналист не имеет права в руках держать оружие, за исключением самых экстремальных ситуаций», — сказал Соловьев.

Он отметил, что новый статус с возможным названием «ветеран военной журналистики» будет сопровождаться соответствующими льготами.

«Этот статус будет присваиваться тем журналистам, кто работает постоянно на войне, постоянно в горячих точках, тем, кто живет и работает постоянно на новых территориях России», — цитирует Владимира Соловьева РИА «Новости».

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