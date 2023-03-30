Новый статус «ветеран военной журналистики» может появиться в России
Политика
30.03.2023 21:27
Проект разрабатывает Союз журналистов России совместно с Минцифры РФ. Об этом 30 марта журналистам рассказал глава СЖР Владимир Соловьев.
«Мы разрабатываем новый статус для военкоров, потому что «участник боевых действий» все-таки для журналистов не подходит. Журналист не имеет права в руках держать оружие, за исключением самых экстремальных ситуаций», — сказал Соловьев.
Он отметил, что новый статус с возможным названием «ветеран военной журналистики» будет сопровождаться соответствующими льготами.
«Этот статус будет присваиваться тем журналистам, кто работает постоянно на войне, постоянно в горячих точках, тем, кто живет и работает постоянно на новых территориях России», — цитирует Владимира Соловьева РИА «Новости».
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