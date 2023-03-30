Новый статус «ветеран военной журналистики» может появиться в России

Проект разрабатывает Союз журналистов России совместно с Минцифры РФ. Об этом 30 марта журналистам рассказал глава СЖР Владимир Соловьев.

«Мы разрабатываем новый статус для военкоров, потому что «участник боевых действий» все-таки для журналистов не подходит. Журналист не имеет права в руках держать оружие, за исключением самых экстремальных ситуаций», — сказал Соловьев.

Он отметил, что новый статус с возможным названием «ветеран военной журналистики» будет сопровождаться соответствующими льготами.

«Этот статус будет присваиваться тем журналистам, кто работает постоянно на войне, постоянно в горячих точках, тем, кто живет и работает постоянно на новых территориях России», — цитирует Владимира Соловьева РИА «Новости».

Читайте также: журналистам «Кубань 24» вручили награды за профессиональные достижения.