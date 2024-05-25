Новый пятизвездочный отель на 250 номеров открыли в Анапе

Открытие современного комплекса FЮNF Luxury Resort & SPA Miracleon 5* на Пионерском проспекте состоялось 25 мая.

Строительство продолжалось порядка пяти лет, а общий объем инвестиций составил около 2 млрд рублей. По результатам реализации проекта создали порядка 270 новых рабочих мест.

В открытии приняли участие врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий, мэр Анапы Василий Швец, инвестор проекта «Miracleon» Валерий Димоев.

«Краснодарский край был и остается самым популярным туристическим направлением. С начала года регион уже принял 3,2 млн отдыхающих. И самыми востребованными остаются отели уровня 4-5 звезд. Сейчас в крае 299 таких объектов. Из них 53 — пятизвездочные. Уверен, у нового отеля есть весь необходимый потенциал для круглогодичной заполняемости», — сказал Зарицкий.

По словам Зарицкого, открытие «FЮNF Luxury Resort & SPA» расширит номерной фонд Анапы. Кроме того, серьезная конгресс-инфраструктура станет основой для развития делового туризма.

«Реализация проекта имеет большое значение для развития внутреннего туризма. Благодаря усилиям руководства региона и инвесторов удалось реализовать такой интересный проект. Со своей стороны отмечу, что мы будем и далее активно поддерживать новые идеи, нацеленные на развитие туристического потенциала Краснодарского края», — сказал Зарицкий.

Отель находится на первой береговой линии. В нем 250 номеров и 10 вилл. Главный корпус имеет форму подковы, внутри которой находится территория отдыха с бассейном, рестораны и бары, трехэтажный spa-комплекс с зимним пляжем, спортивные и детские площадки, тренажерный зал.

«Важно, что даже в это непростое время бизнес Анапы уверенно себя чувствует и строит гостиничные комплексы, отвечающие самым высоким требованиям и превосходящие многие зарубежные аналоги. Выполняется поручение губернатора региона Вениамина Кондратьева: практически все оборудование произведено в Краснодарском крае», — сказал мэр Анапы Василий Швец.

Работать отель будет круглогодично, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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