Новый пятизвездочный отель «FЮNF» открыл двери для туристов в Анапе

Уникальный дизайн, бар в бассейне, трехэтажный спа-комплекс — все это на первой линии моря. Это уже второй отель, открытый на крупном курорте благодаря субсидии, предоставленной из федерального бюджета.

Татьяна Арнгольд всего полтора месяца назад променяла прохладную Москву на солнечную Анапу. Теперь она руководит персоналом отеля на Черноморском побережье и о своем решении не жалеет, планирует остаться здесь надолго.

«Мне безумно нравятся здесь люди. Люди здесь очень открытые, улыбчивые, приветливые. Это видно даже и на работе. Также здесь мне безумно нравится климат. Сбылась моя мечта — жить в тепле, жить на юге России», — говорит сотрудница отеля «FЮNF» Татьяна Арнгольд.

Открытие новых отелей премиум-класса на юге страны — одна из основных инвестиций в развитие туризма и создание новых рабочих мест, отметили в администрации края.

«Анапа модернизируется, меняется и портрет туриста. Краснодарский край — это самый посещаемый курорт Российской Федерации. И те гости, которые едут сюда, они меняются, становятся более искушенными, выбирают более качественный сервис», — подчеркивает врио министра курортов и туризма Краснодарского края Михаил Зарицкий.

«Все это однозначно ведет к улучшению, увеличению качества услуг, а также к повышению в целом привлекательности города», — отмечает глава Анапы Василий Швец.

В рамках обзорной экскурсии почетные гости осмотрели всю территорию нового отеля. «FЮNF» — флагманский проект курорта Miracleon. На площади более 4,5 га есть все, что нужно для отдыха: 250 номеров с видом на море, бассейны, виллы.

Также на территории располагается уникальный спа-центр. Он занимает три этажа и предоставляет широкий спектр услуг: бассейн, массаж, хамам. Здесь есть даже солнечные ванны: гости могут получить красивый загар, не выходя на улицу.

Особую роль на курорте отвели ресторанам. Их здесь три. Им дали известные имена — «Айвазовский», «Есенин», «Пастернак» — каждый, со своей уникальной концепцией.

«FЮNF» только открыл свои двери, но отдыхом на пять звезд уже хотят насладиться люди со всей страны. В день открытия загруженность отеля уже превысила 80% от общего числа номеров.