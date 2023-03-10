Новый парк площадью 11 гектаров появится в Геленджике на Тонком мысе
В Геленджике на Тонком мысе приступили к созданию новой общественной территории. На 11 гектарах, в соответствии с поручениями Президента РФ и Губернатора Краснодарского края, появится новый парк отдыха.
Ранее это место по улице Десантной было заброшено и не раз становилось стихийной свалкой. Коммунальные службы и активные жители Тонкого мыса регулярно проводили субботники и убирали там горы мусора.
Сейчас подрядчик занимается очисткой территории и установкой ограждения на время работ. Когда уберут мусор, ветви, приступят к разметке и планировке территории будущего парка. Здесь будет благоустроен пруд, построены детская, спортивная, прогулочная зоны, будут установлены малые архитектурные формы.
Обязательно сохраним все имеющиеся насаждения и приумножим их количество. Общая площадь озеленения составит порядка 8 гектаров, в том числе газоном планируем занять около 3 гектаров.
Масштабный проект планируем реализовать до конца текущего года.
- Аксенов спрогнозировал досрочное завершение ремонта железнодорожной части Крымского моста
- Рейтинг городов с самыми защищенными от краж квартирами возглавил Краснодар
- Из-за взлома в эфире радиостанций Краснодарского края снова прозвучал фейк об угрозе воздушных ударов
- Пограничники начали проверять все суда, подходящие к Крымскому мосту
- Суд рассмотрит законность аренды земли под элитным ЖК возле Олимпийского парка в Сириусе
- Жительница Краснодарского края чуть не порезала охранника ножом за украденные водку и дезодорант