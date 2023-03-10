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Новый парк площадью 11 гектаров появится в Геленджике на Тонком мысе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-park-ploshhadyu-11-gektarov-poyavitsya-v-gelendzhike-na-tonkom-myse
Новый парк площадью 11 гектаров появится в Геленджике на Тонком мысе
Фото t.me/BogodistovAA

В Геленджике на Тонком мысе приступили к созданию новой общественной территории. На 11 гектарах, в соответствии с поручениями Президента РФ и Губернатора Краснодарского края, появится новый парк отдыха.

Ранее это место по улице Десантной было заброшено и не раз становилось стихийной свалкой. Коммунальные службы и активные жители Тонкого мыса регулярно проводили субботники и убирали там горы мусора.

Сейчас подрядчик занимается очисткой территории и установкой ограждения на время работ. Когда уберут мусор, ветви, приступят к разметке и планировке территории будущего парка. Здесь будет благоустроен пруд, построены детская, спортивная, прогулочная зоны, будут установлены малые архитектурные формы.

Обязательно сохраним все имеющиеся насаждения и приумножим их количество. Общая площадь озеленения составит порядка 8 гектаров, в том числе газоном планируем занять около 3 гектаров.

Масштабный проект планируем реализовать до конца текущего года.

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