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Новый компьютерный томограф доставили в клинико-диагностический центр Новороссийска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-kompyuternyj-tomograf-dostavili-v-kliniko-diagnosticheskij-tsentr-novorossijska
Новый компьютерный томограф доставили в клинико-диагностический центр Новороссийска
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Современный компьютерный томограф для новороссийского центра взамен устаревшего приобрели за счет краевых средств.

Одним из преимуществ нового аппарата является усиленная платформа для транспортировки пациентов.

«Это самый современный компьютерный томограф. Он комфортный в использовании, с интуитивно-понятным интерфейсом. Томограф позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам по многим профилям, выявлять различные образования и другие патологии, исследовать практически весь организм», — сказал главврач клинико-диагностического центра Новороссийска Грант Абоян.

За прошлый год современные КТ-аппараты закупили для 18 медучреждений Краснодарского края. Кроме того, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» больницы Кубани регулярно получают новое оборудование, проводят капремонты и обновляют автопарки. По нацпроекту в регионе строят ФАПы и ведут активную работу по привлечению медицинских кадров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в больницу Горячего Ключа по нацпроекту доставили новое оборудование.

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