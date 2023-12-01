Новый комплекс ОМОН «Зверобой-Юг» открыли в Сочи

В церемонии открытия комплекса приняли участие глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Владислав Ершов.

В системе национальной безопасности войска Росгвардии занимают особое место, отметил генерал-полковник.

«Бойцы достойно выполняют все поставленные задачи, обеспечивают охрану правопорядка. Во многом их эффективность зависит от условий размещения. Укрепление ресурсной базы — один из основных приоритетов ведомства. Сегодня открываем современный комплекс зданий ОМОН «Зверобой-Юг». Благодарю всех, кто участвовал в его возведении, а также региональную власть за решение вопросов материально-технического обеспечения войск», — сказал Ершов.

В рамках церемонии открытия он вручил ведомственные и государственные награды сотрудникам Росгвардии, отличившимся в служебно-боевой деятельности.

«Вы достойны лучших условий для жизни, занятий спортом и досуга, поскольку ежедневно обеспечиваете порядок и безопасность. Всегда готовы рисковать собой ради благополучия жителей и гостей региона. Наша страна — сильная держава, способная защитить себя от любых нападок, а вы — ее оплот. С самых первых дней спецоперации мужественно и героически выполняете боевые задачи в Донбассе и Новороссии. Благодарю за самоотдачу, желаю дальнейших успехов в службе на благо Краснодарского края и России», — сказал Вениамин Кондратьев.

Комплекс для спецподразделения Росгвардии построили на площади 18 га. Там возвели казармы, общежития, административные объекты и спортивный комплекс. Также там планируют построить стрелковый тир, высотное тактическое здание со скалодромом, полосу препятствий и спортивный городок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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