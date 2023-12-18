Новый холл для регистрации браков откроют в Екатерининском зале Краснодара

Во Дворце бракосочетаний «Екатерининский зал» подготовили к открытию новое пространство для торжественных регистраций. В 2024 году молодожены смогут зарегистрировать отношения в «Камерном зале». Об этом 18 декабря сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

По словам замглавы региона, за пять лет в отрасли провели цифровизацию — работа перешла в электронный формат. На сегодняшщний день в управлении ЗАГС Кубани работают почти 300 человек.

«Теперь на портале Госуслуг собраны все нужные сервисы для молодой семьи — подача заявления на регистрацию брака, суперсервис «Рождение ребенка», — подчеркнула Минькова.

Кроме того, на Кубани капитально отремонтировали 12 отделов записи актов гражданского состояния, закончился первый этап работ по реконструкции ЗАГС Центрального округа Краснодара. В планах завершить второй этап в следующем году. Также рабочие заканчивают капитальным ремонт отдела ЗАГС Курганинского района, сообщает Минькова в Telegram.

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