Новый газопровод заработал в станице Кисляковской Кущевского района

Протяженность нового газопровода высокого давления — 1,4 км, низкого давления — 4,4 км. Благодаря ему можно подключить к газу дома жителей четырех улиц — Верхне Куцой, Нижне Куцой, имени Демьяна Бедного и Амбарной.

С собственниками домовладений уже заключили 16 договоров. Также работу по догазификации станицы ведут по улицам Большой, Северной и Промышленной.

«Семь домовладений сегодня подключаем к сетевому газу. Их хозяевам больше не придется заготавливать дрова и уголь, платить втридорога за отопление зимой. Они получили надежное, недорогое и экологически чистое топливо», — сказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар», ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Геннадий Нараев.

По словам замглавы Кубани Андрея Прошунина, Краснодарский край входит в топ-3 регионов страны по числу домовладений, которые подключили к газу. Работа по подключению новых потребителей идет хорошими темпами.

«Всего от жителей края приняли порядка 76,9 тыс. заявок на бесплатное подведение газа. Заключили 71,8 тыс. договоров. Газ довели до границ 52,2 тыс. домов, подключили — 24,4 тыс.», — отметил вице-губернатор.

Всего от жителей Кущевского района приняли 681 заявку на подключение к газу, заключили 657 договоров. Газ уже довели до границ 585 домов, выполнили 341 подключение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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