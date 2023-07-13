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Новый Федоровский гидроузел построят на месте старого русла реки Кубань

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-fedorovskij-gidrouzel-vozvedut-na-meste-starogo-rusla-reki-kuban
Новый Федоровский гидроузел построят на месте старого русла реки Кубань
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О планах строительства масштабного гидротехнического сооружения рассказал председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач.

По словам рисовода, новая водопропускная плотина будет сооружена поперек находящегося рядом старой долины реки Кубань, которая есть рядом с остатками разрушенной ранее дамбы. Отслужившее свое сооружение собираются засыпать.

Глава кубанского минсельхоза Федор Дерека разъяснил, что в случае, если все условия для начала строительства сложатся удачно, то возведение нового гидроузла может начаться в конце 2023 года — в начале 2024 года, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: на реке Кубань обрушился мост на Федоровском гидроузле 22 апреля 2022 года. Обрушение на Федоровском гидроузле произошло во время ремонтных работ.

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