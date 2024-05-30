Новый ФАП построили по нацпроекту в Кавказском районе

Медучреждение в поселке Степном на улице Мира открыли по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Медпомощь в новом ФАПе будут получать свыше 800 жителей Степного, в том числе 125 детей, отметила главный врач Кавказской ЦРБ Эльбина Цорионова. По ее словам, медучреждение построили вместо старого здания и оснастили его в соответствии требованиям санитарно-эпидемиологических норм.

«Для маломобильных жителей к зданию сделали пандус, закупили необходимое оборудование и мебель», — цитирует главврача пресс-служба администрации Краснодарского края.

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