Новый дилерский центр сельхозтехники открыли в Динском районе

В станице Пластуновской группа компаний «Техноком» — официальный представитель производителя «Ростсельмаш» — открыла двери современного центра, который будет надежной поддержкой и подспорьем для аграриев во время проведения посевной и уборочной кампаний.

На площади более 2 тыс. кв. м расположены все необходимые зоны для комплексной работы с современными высокотехнологичными сельскохозяйственными машинами от российского предприятия.

«Тут делают восстановление, ремонт двигателей и коробок, наладку электронных систем, проводят обслуживание двигателей, замену различных элементов, а также небольшой текущий ремонт и восстановление техники. Мы считаем, что данный сервисный центр отвечает самым высоким стандартам международного уровня», — отмечает начальник управления инженерно-технической политики министерства сельского хозяйства Краснодарского края Дмитрий Павлов.

Компания «Ростсельмаш» — это предприятие с 95-летней историей и опытом создания агромашин. А его представитель — группа компаний «Техноком» — работает на рынке сельскохозяйственной техники уже более 20 лет.

«Дилерский центр открывается для того, чтобы быть ближе к потребителю. Этот дилерский центр удобен, так как находится в центре Краснодарского края, и в любую точку Кубани от него можно быстро доехать», — говорит генеральный директор группы компаний «Техноком» Сергей Филобок.

Производитель и его дилер продолжают активно развиваться, обеспечивая аграриев региона надежной техникой и качественным сервисом.