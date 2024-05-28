Новый детский сад торжественно открыли в Усть-Лабинском районе

Дошкольное учреждение построили по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», на него выделили более 500 млн рублей. Оснащение детсада оценил в ходе рабочего визита вице-губернатор края Андрей Коробка.

Теперь дети смогут не только весело проводить время, но и развиваться — здесь установили специальные обучающие комплексы. Например, малыши смогут осваивать правила дорожного движения.

«Важно было построить здесь детсад, чтобы дети ходили в специализированное учебное заведение. В этом году мы реализуем порядка 110 проектов — начиная от тротуаров, освещения, канализации, газоснабжения, строительства дорог, детских садов, а также капремонты учреждений», — отмечает Андрей Коробка.

В новом саду есть простор для спортивных занятий. Здесь предусмотрели актовый зал, где можно собирать на утренники детей с родителями. Каждая из 13 групп рассчитана на 20 малышей, 2 группы — казачьей направленности.

Воспитанники этого детского сада будут питаться прямо в группах — каждая оборудована хозяйственной комнатой. Младший воспитатель привозит еду, раскладывает ее на раздаточном столе и относит в группы. Также здесь есть посудомоечная машина.

Помимо детского сада, Андрей Коробка в рамках рабочей поездки посетил 24-ю Агропромышленную выставку-ярмарку «Золотая Нива». Здесь отечественные производители техники представили свои новейшие разработки.

«Выполнили ту задачу, которая была поставлена правительством РФ. Вся техника импортозамещенная. Мы можем поставлять ее в любых объемах по потребностям наших уважаемых клиентов — аграриев. Здесь 22 единицы из наших производимых 160», — рассказывает заместитель генерального директора компании по производству сельхозтехники Алесей Шевцов.

На этой выставке можно найти оборудование не только для промышленного производства, но и для личных подсобных хозяйств. Свою технику представили более 400 компаний. Ярмарка продлится до 31 мая.