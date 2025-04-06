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Новый детский сад на 80 мест построят в Тбилисском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-detskij-sad-na-80-mest-postroyat-v-tbilisskom-rajone
Новый детский сад на 80 мест построят в Тбилисском районе
Фото t.me/admkrai

Дошкольное учреждение в станице Ловлинской на улице Гагарина строится в рамках краевой программы «Развитие общественной инфраструктуры».

В настоящее время на объекте обустраивают инженерные сети, занимаются вертикальной планировкой и установкой ограждения территории. Также ведется монтаж оконных блоков, кладка перегородок и устройство кровли.

Новый детсад рассчитан на 80 мест. На первом этаже здания расположат группы раннего и младшего дошкольного возраста, пищеблок и медкабинет. Второй этаж отведут для подготовительной и старшей групп. Также там обустроят зал для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение для творческих занятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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