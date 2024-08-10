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Новый батутный центр открыли на востоке Краснодара

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-batutnyj-tsentr-otkryli-na-vostoke-krasnodara?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Новый батутный центр открыли на востоке Краснодара
Фото t.me/emnaumov

Физкультурно-оздоровительный комплекс официально открыли на улице Фадеева в Пашковском жилом массиве.

В батутном центре будут заниматься опытные спортсмены и дети от 6 лет. Спорткомплекс готов принять свыше 200 спортсменов. ФОК оснастили батутами для прыжков, раздевалками, тренажерами и душевыми.

«Перерезать ленточку в знак открытия решили именно сегодня — в День физкультурника. Тренеров и их воспитанников уже поздравил лично», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

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