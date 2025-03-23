Новых выбросов мазута на побережье Анапы 23 марта не обнаружили

Муниципальные команды в воскресенье проверили береговую линию Анапы на закрепленных участках и не нашли там новых выбросов нефтепродуктов.

На пляжах курорта продолжается активная работа по деликатной очистке песка от фракций мазута.

Кроме того, на Центральном пляже Анапы обновили почти 500 метров защитных сетей. Специальные защитные сети установлены на песчаном валу на протяжении от Центрального пляжа до Бугазской косы. Их обновляют раз в несколько дней по мере загрязнения, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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