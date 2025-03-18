Новые выбросы мазута обнаружили на береговой линии Анапы 18 марта

Команды муниципалитетов Краснодарского края провели мониторинг закрепленных за ними территорий. По результатам новые выбросы нефтепродуктов 18 марта зафиксировали на трех участках побережья Анапы.

Так, небольшие фрагменты мазута нашли на участке пляжа в Джемете. Эту территорию приводят в порядок представители Краснодара.

Также мелкие фракции нефтепродуктов обнаружили на двух участках береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской. Здесь работают команды Лабинского и Мостовского районов.

Новые выбросы мазута убирают в первую очередь, затем продолжают деликатную очистку песка на основной территории пляжей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Анапе проходит проверка трех методов очистки песка и гальки на пляжах от мазута. Первый — сеялки для песка, которые способны просеять мазут даже очень мелкой фракции. Второй метод позволяет мыть песок с помощью поверхностно-активных веществ. Третий — технология промывки гальки на пляже с помощью сорбента.

Подпишись, здесь всегда интересно.