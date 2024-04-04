Новые сосны вместо засохших высадили на Николаевском бульваре в Краснодаре

Ели и сосны на Николаевском бульваре, который открыли в ноябре 2023 года, засохли в марте из-за отсутствия полива.

По словам заместителя главы Краснодара Максима Онищенко, подрядная организация в рамках гарантийных обязательств высадила новые деревья.

«Также специалисты ремонтируют систему полива. Все работы планируют завершить завтра», — написал в своем Telegram-канале вице-мэр.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дефекты в системе полива Николаевского бульвара выявили во время ее расконсервации. Выяснилось, что образовалась течь, в связи с чем подачу воды прекратили. По словам Максима Онищенко, причины гибели зеленых насаждений на бульваре будут устанавливать.