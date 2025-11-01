Новые правила расчета утильсбора на легковушки в РФ вступят в силу с 1 декабря

Правительство РФ утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. О дополнительных параметрах рассказали в Минпромторге. Постановление вступит в силу с 1 декабря 2025 года.

В ведомстве уточнили, что базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей будет формироваться по типу и объему двигателя. А мощность двигателя станет основным показателем для формирования коэффициента по прогрессивной шкале.

«С целью поддержки граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л.с. после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств, было принято решение о переносе даты вступления в силу новых правил на один месяц», — сообщили в Минпромторге.

Новые требования не затронут тех, кто оплатил утильсбор на иномарку до их вступления в силу, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать отсрочку ввода новых правил утильсбора. Первого вице-премьера просили отложить запуск новых требований, чтобы покупатели могли завершить оформление таможенных процедур.

