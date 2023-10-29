Новые побеги квадратного бамбука появились в парке «Южные культуры» в Сочи
Общество
29.10.2023 09:29
В единственной роще квадратного бамбука в России новые побеги появились несколько дней назад. Об этом сообщили в пресс-службе парка «Южные культуры».
Сотрудники парка напомнили, что уникальная квадратная форма стебля не является результатом селекции.
Квадратный бамбук пускает новые побеги осенью и растет не быстро.
«Его сложнее сохранить, так как посетители заходят в рощу и вытаптывают только что появившиеся побеги. Просьба не делать этого!», — предупредили сотрудники парка в Telegram.
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