Новые побеги квадратного бамбука появились в парке «Южные культуры» в Сочи

В единственной роще квадратного бамбука в России новые побеги появились несколько дней назад. Об этом сообщили в пресс-службе парка «Южные культуры».

Сотрудники парка напомнили, что уникальная квадратная форма стебля не является результатом селекции.

Квадратный бамбук пускает новые побеги осенью и растет не быстро.

«Его сложнее сохранить, так как посетители заходят в рощу и вытаптывают только что появившиеся побеги. Просьба не делать этого!», — предупредили сотрудники парка в Telegram.

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