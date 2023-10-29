Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Новые побеги квадратного бамбука появились в парке «Южные культуры» в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novye-pobegi-kvadratnogo-bambuka-poyavilis-v-parke-yuzhnye-kultury-v-sochi
Новые побеги квадратного бамбука появились в парке «Южные культуры» в Сочи
Фото t.me/park_uzk

В единственной роще квадратного бамбука в России новые побеги появились несколько дней назад. Об этом сообщили в пресс-службе парка «Южные культуры».

Сотрудники парка напомнили, что уникальная квадратная форма стебля не является результатом селекции.

Квадратный бамбук пускает новые побеги осенью и растет не быстро.

«Его сложнее сохранить, так как посетители заходят в рощу и вытаптывают только что появившиеся побеги. Просьба не делать этого!», — предупредили сотрудники парка в Telegram.

Читайте также: госинспекторы высадили 500 кустов самшита в Кудепстинском участковом лесничестве.

 

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях