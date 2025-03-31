Новые платные парковки появятся на 21 улице Анапы

Власти Анапы планируют расширить сеть платных парковок на территории города-курорта.

Новые платные парковочные места появятся на улицах Новороссийской, Шевченко, Самбурова, Тургенева, Толстого, Некрасова, Ивана Голубца, Маяковского, Астраханской и Владимирской.

Также платные локации для автомобилей оборудуют на Горького, Терской, Кати Соловьяновой, Северной, Краснодарской, Красноармейской, Гребенской, Парковой, Солдатских матерей, Чехова и Лермонтова.

Парковки в зоне ЧС — на Пионерском проспекте, в Витязево и Благовещенской — останутся бесплатными до окончания работ по ликвидации последствий разлива мазута, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 2 тыс. платных парковок для автомобилей заработали с 1 декабря в Анапе. Выделенные специальной разметкой места функционируют с 8:00 до 20:00. Час стоянки стоит 40 руб. В первые 15 минут парковка бесплатная. Для анапчан, которые зарегистрированы по адресам муниципальных парковок, власти выделили резидентские годовые абонементы.

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