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Новые круизные суда появятся до 2025 года в Черном и Азовском морях

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novye-kruiznye-suda-poyavyatsya-do-2025-goda-v-chernom-i-azovskom-moryah
Новые круизные суда появятся до 2025 года в Черном и Азовском морях
Фото unsplash.com

Эксплуатация круизных лайнеров нового поколения «Карелия» начнется до конца 2026 года.

Об этом рассказал заместитель генерального директора по развитию компании «Водоходъ» Илья Суховольский.

«Новые четырехпалубные теплоходы смешанного плавания будут эксплуатироваться в Каспийском, Черном, Азовском, Балтийском и Белом морях с возможностью судозахода на внутренних водных путях России. Планируется, что первое судно начнет навигацию в 2025 году, еще два — в 2026 году», — поделился Суховольский.

Лайнер «Карелия» рассчитан на 180 пассажиров. На борту будут каюты с балконами, а также бассейн на открытой палубе и спа-центр, сообщает «РБК Краснодар».

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