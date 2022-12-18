Новые кровати получила городская больница № 1 Сочи по нацпроекту

Для отделения анестезиологии и реанимации закупили 10 функциональных трехсекционных кроватей в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Как отметили в больнице, благодаря подъемному механизму кровати можно поднимать или опускать. Это позволяет обеспечить наиболее удобное положение для пациента.

В рамках нацпроекта «Здравоохранения» на Кубани медучреждения уже получили более 1,2 тыс. единиц современного оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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