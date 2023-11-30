Новую троллейбусную линию в Новороссийске откроют с 1 декабря

Контактную сеть троллейбуса на улице Куникова продлили до проспекта Ленина.

Работы по обустройству контактной сети завершили. На вновь построенную троллейбусную линию уже подали напряжение.

«Уже завтра троллейбусный маршрут №1 пойдет по Куникова до проспекта Ленина», — написал в Telegram мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Глава города-героя уточнил, что троллейбусы № 1 продолжат заезжать на остановку 9 микрорайона, где ранее была их конечная, а оттуда проследуют по новому маршруту.

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