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Новую троллейбусную линию в Новороссийске откроют с 1 декабря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novuyu-trollejbusnuyu-liniyu-v-novorossijske-otkroyut-s-1-dekabrya
Новую троллейбусную линию в Новороссийске откроют с 1 декабря
Скриншот видео пресс-службы администрации Новороссийска

Контактную сеть троллейбуса на улице Куникова продлили до проспекта Ленина.

Работы по обустройству контактной сети завершили. На вновь построенную троллейбусную линию уже подали напряжение.

«Уже завтра троллейбусный маршрут №1 пойдет по Куникова до проспекта Ленина», — написал в Telegram мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Глава города-героя уточнил, что троллейбусы № 1 продолжат заезжать на остановку 9 микрорайона, где ранее была их конечная, а оттуда проследуют по новому маршруту.

Читайте также: в Краснодар привезли все 60 новых троллейбусов из партии 2023 года. Из них 38 могут ездить без подключения к опорным проводам.

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