Новую школу в районе Западного обхода Краснодара ввели в эксплуатацию

Новая школа примет в себя 1,1 тыс. учеников, 400 из которых пойдут в начальные классы.

«Ребят ждут оборудованные кабинеты труда, лаборатория 3D-моделирования, робоклассы и лингвокабинеты, библиотека с издательским центром, музей. А также 5 спортзалов и стадион с беговыми дорожками и тренажерами. Это первая из четырех школ, которые появятся в ближайшее время в этом районе», — написала вице-губернатор Анна Минькова в Telegram.

Кроме того, раньше намеченного срока планируют сдать школу на 616 мест в станице Елизаветинской. Сейчас строители в ускоренном режиме укладывают плитку и кровлю, штукатурят стены. В эксплуатацию школу планируют ввести к концу года.

В другой школе на улице Константина Образцова на 825 мест выполнено более 12% работ. Строительство планируют завершить в первом полугодии следующего года.

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